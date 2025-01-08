Ціна NomotaAI (NMAI)
Поточна ціна NomotaAI (NMAI) сьогодні становить 0.00213616 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NomotaAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 311.95 USD
- зміна ціни NomotaAI протягом дня — -11.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NomotaAI до USD становила $ -0.00028039800279752.
За останні 30 днів зміна ціни NomotaAI до USD становила $ -0.0011127906.
За останні 60 днів зміна ціни NomotaAI до USD становила $ -0.0006823886.
За останні 90 днів зміна ціни NomotaAI до USD становила $ -0.001301280272134067.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00028039800279752
|-11.60%
|30 днів
|$ -0.0011127906
|-52.09%
|60 днів
|$ -0.0006823886
|-31.94%
|90 днів
|$ -0.001301280272134067
|-37.85%
Останній аналіз цін NomotaAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-11.60%
-35.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nomota AI - Where technology meets creativity. AI bots for chat, image, voice and music generation.
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