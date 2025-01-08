Сьогоднішня ціна NomotaAI (NMAI)

Поточна ціна NomotaAI (NMAI) сьогодні становить 0.00213616 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NomotaAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 311.95 USD

- зміна ціни NomotaAI протягом дня — -11.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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