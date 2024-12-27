Ціна Nominex (NMX)
Поточна ціна Nominex (NMX) сьогодні становить 0.00503348 USD з ринковою капіталізацією $ 938.77K USD. Ціна NMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nominex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80K USD
- зміна ціни Nominex протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 186.70M USD
Отримуйте оновлення цін NMX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NMX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nominex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nominex до USD становила $ -0.0007629134.
За останні 60 днів зміна ціни Nominex до USD становила $ -0.0009479885.
За останні 90 днів зміна ціни Nominex до USD становила $ -0.002048959446664966.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.32%
|30 днів
|$ -0.0007629134
|-15.15%
|60 днів
|$ -0.0009479885
|-18.83%
|90 днів
|$ -0.002048959446664966
|-28.93%
Останній аналіз цін Nominex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.32%
-6.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NMX до AUD
A$0.008053568
|1 NMX до GBP
￡0.0039764492
|1 NMX до EUR
€0.004781806
|1 NMX до USD
$0.00503348
|1 NMX до MYR
RM0.0224996556
|1 NMX до TRY
₺0.1772288308
|1 NMX до JPY
¥0.79403147
|1 NMX до RUB
₽0.5287167392
|1 NMX до INR
₹0.4303122052
|1 NMX до IDR
Rp81.1851499244
|1 NMX до PHP
₱0.2928982012
|1 NMX до EGP
￡E.0.2560027928
|1 NMX до BRL
R$0.0311069064
|1 NMX до CAD
C$0.0071978764
|1 NMX до BDT
৳0.6016518644
|1 NMX до NGN
₦7.7917263704
|1 NMX до UAH
₴0.2112048208
|1 NMX до VES
Bs0.25670748
|1 NMX до PKR
Rs1.4012704972
|1 NMX до KZT
₸2.6353287888
|1 NMX до THB
฿0.1709369808
|1 NMX до TWD
NT$0.1651484788
|1 NMX до CHF
Fr0.004530132
|1 NMX до HKD
HK$0.0390598048
|1 NMX до MAD
.د.م0.0507878132