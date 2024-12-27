Сьогоднішня ціна Nominex (NMX)

Поточна ціна Nominex (NMX) сьогодні становить 0.00503348 USD з ринковою капіталізацією $ 938.77K USD. Ціна NMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nominex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80K USD

- зміна ціни Nominex протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 186.70M USD

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