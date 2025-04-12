Сьогоднішня ціна NOME (NOME)

Поточна ціна NOME (NOME) сьогодні становить 0.02463955 USD з ринковою капіталізацією $ 127.55K USD. Ціна NOME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOME:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NOME протягом дня — -25.60%

- циркуляційна пропозиція – 5.17M USD

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