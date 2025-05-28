Сьогоднішня ціна NOMDOG (NOMDOG)

Поточна ціна NOMDOG (NOMDOG) сьогодні становить 0,000034 USD з ринковою капіталізацією $ 33,79K USD. Ціна NOMDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOMDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NOMDOG протягом дня — -25,35%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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