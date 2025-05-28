Ціна NOMDOG (NOMDOG)
Поточна ціна NOMDOG (NOMDOG) сьогодні становить 0,000034 USD з ринковою капіталізацією $ 33,79K USD. Ціна NOMDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOMDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NOMDOG протягом дня — -25,35%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOMDOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOMDOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOMDOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOMDOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-25,35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOMDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,24%
-25,35%
-39,44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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