Ціна nomAI (NOMAI)
Поточна ціна nomAI (NOMAI) сьогодні становить 0.02836914 USD з ринковою капіталізацією $ 28.37M USD. Ціна NOMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nomAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09M USD
- зміна ціни nomAI протягом дня — +12.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nomAI до USD становила $ +0.00325165.
За останні 30 днів зміна ціни nomAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни nomAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни nomAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00325165
|+12.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін nomAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.11%
+12.95%
+36.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.
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