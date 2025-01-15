Сьогоднішня ціна nomAI (NOMAI)

Поточна ціна nomAI (NOMAI) сьогодні становить 0.02836914 USD з ринковою капіталізацією $ 28.37M USD. Ціна NOMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nomAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09M USD

- зміна ціни nomAI протягом дня — +12.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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