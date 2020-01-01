Токеноміка Nomad Exiles (PRIDE)
Інформація Nomad Exiles (PRIDE)
The Nomad Exiles project is a vivid example of a modern approach to creating gaming metaverses. This is a full-fledged multiplayer online game that brings classic RPG gameplay and advanced lore with many secrets and plot twists to the world of blockchain games. But the game also has a variety of Play-to-Earn mechanics that allow every player to find a way to earn money that they will like: from selling game valuables in the form of NFT to receiving prize tokens for winning PvP battles.
Токеноміка та аналіз ціни Nomad Exiles (PRIDE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nomad Exiles (PRIDE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Nomad Exiles (PRIDE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Nomad Exiles (PRIDE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів PRIDE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRIDE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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