Ціна Nomad Exiles (PRIDE)
Поточна ціна Nomad Exiles (PRIDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRIDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nomad Exiles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.09 USD
- зміна ціни Nomad Exiles протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nomad Exiles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nomad Exiles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nomad Exiles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nomad Exiles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ 0
|-9.26%
|60 днів
|$ 0
|-9.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nomad Exiles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.05%
+1.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Nomad Exiles project is a vivid example of a modern approach to creating gaming metaverses. This is a full-fledged multiplayer online game that brings classic RPG gameplay and advanced lore with many secrets and plot twists to the world of blockchain games. But the game also has a variety of Play-to-Earn mechanics that allow every player to find a way to earn money that they will like: from selling game valuables in the form of NFT to receiving prize tokens for winning PvP battles.
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