Ціна Nomad (NOM)
Поточна ціна Nomad (NOM) сьогодні становить 0,00000774 USD з ринковою капіталізацією $ 7,74K USD. Ціна NOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nomad:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nomad протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nomad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nomad до USD становила $ -0,0000008037.
За останні 60 днів зміна ціни Nomad до USD становила $ +0,0000034772.
За останні 90 днів зміна ціни Nomad до USD становила $ +0,000000861076096459246.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0000008037
|-10,38%
|60 днів
|$ +0,0000034772
|+44,93%
|90 днів
|$ +0,000000861076096459246
|+12,52%
Останній аналіз цін Nomad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$NOM is a cutting-edge meme coin designed for the modern DeFi investor. Embracing a zero buy tax and a minimal 0.01% sell tax, this token prioritizes accessibility and profitability. Fully decentralized and secured by WAGMI, $NOM supports an innovative tipping feature poised to revolutionize token utility in the crypto space. With 100% of the supply locked in liquidity and a transparent, open-source smart contract, $NOM offers a secure and dynamic investment opportunity. Dive into the future of meme coins with $NOM, where community engagement and rapid growth converge.
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