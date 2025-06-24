Сьогоднішня ціна Nomad (NOM)

Поточна ціна Nomad (NOM) сьогодні становить 0,00000774 USD з ринковою капіталізацією $ 7,74K USD. Ціна NOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nomad:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nomad протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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