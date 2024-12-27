Ціна NoLimitCoin (NLC)
Поточна ціна NoLimitCoin (NLC) сьогодні становить 0.0041001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NoLimitCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66K USD
- зміна ціни NoLimitCoin протягом дня — +3.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NoLimitCoin до USD становила $ +0.00013791.
За останні 30 днів зміна ціни NoLimitCoin до USD становила $ +0.0003366169.
За останні 60 днів зміна ціни NoLimitCoin до USD становила $ -0.0002861381.
За останні 90 днів зміна ціни NoLimitCoin до USD становила $ -0.0016005212737818395.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013791
|+3.48%
|30 днів
|$ +0.0003366169
|+8.21%
|60 днів
|$ -0.0002861381
|-6.97%
|90 днів
|$ -0.0016005212737818395
|-28.07%
Останній аналіз цін NoLimitCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+3.48%
+44.42%
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