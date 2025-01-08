Ціна NOLE (NOLE)
Поточна ціна NOLE (NOLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.23K USD. Ціна NOLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOLE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.06K USD
- зміна ціни NOLE протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін NOLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOLE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOLE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOLE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOLE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.45%
|30 днів
|$ 0
|-34.31%
|60 днів
|$ 0
|-64.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOLE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-0.45%
+9.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nole: Elon & Doge Wif Pepe potential :-) is an original community designed memecoin on solana.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NOLE до AUD
A$--
|1 NOLE до GBP
￡--
|1 NOLE до EUR
€--
|1 NOLE до USD
$--
|1 NOLE до MYR
RM--
|1 NOLE до TRY
₺--
|1 NOLE до JPY
¥--
|1 NOLE до RUB
₽--
|1 NOLE до INR
₹--
|1 NOLE до IDR
Rp--
|1 NOLE до PHP
₱--
|1 NOLE до EGP
￡E.--
|1 NOLE до BRL
R$--
|1 NOLE до CAD
C$--
|1 NOLE до BDT
৳--
|1 NOLE до NGN
₦--
|1 NOLE до UAH
₴--
|1 NOLE до VES
Bs--
|1 NOLE до PKR
Rs--
|1 NOLE до KZT
₸--
|1 NOLE до THB
฿--
|1 NOLE до TWD
NT$--
|1 NOLE до CHF
Fr--
|1 NOLE до HKD
HK$--
|1 NOLE до MAD
.د.م--