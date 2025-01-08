Сьогоднішня ціна NOLE (NOLE)

Поточна ціна NOLE (NOLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.23K USD. Ціна NOLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOLE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.06K USD

- зміна ціни NOLE протягом дня — -0.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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