Сьогоднішня ціна Nola (NOLA)

Поточна ціна Nola (NOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nola:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.88 USD

- зміна ціни Nola протягом дня — -11.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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