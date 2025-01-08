Ціна Nola (NOLA)
Поточна ціна Nola (NOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nola:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.88 USD
- зміна ціни Nola протягом дня — -11.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін NOLA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOLA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nola до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nola до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nola до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nola до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.64%
|30 днів
|$ 0
|-72.89%
|60 днів
|$ 0
|-79.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nola: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-11.64%
+10.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Join Nola, the infamous Arbitrum Founders CAT! Meow With the Best only on Arb! Join Nola, the infamous Arbitrum kitty who is dominating the space right now. This feline is ready to visit the moon and beyond, just needs your support! Visit our community and grab a bag, because Nola is our favorite! Witness Nola's astronomical rise in the Arbitrum universe. Our fearless feline is not just another digital kitty; she's a phenomenon, leading the pack with elegance and innovation. Why Nola? Nola The Cat isn't just an emblem; she's the embodiment of the spirit and vision that drives our community. Here's why Nola stands out in the cosmic playground: Nola The Cat is more than just a digital feline – she's the heart and soul of our community. By embracing Nola, we celebrate our shared vision for a future that's innovative, inclusive, and boundless.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NOLA до AUD
A$--
|1 NOLA до GBP
￡--
|1 NOLA до EUR
€--
|1 NOLA до USD
$--
|1 NOLA до MYR
RM--
|1 NOLA до TRY
₺--
|1 NOLA до JPY
¥--
|1 NOLA до RUB
₽--
|1 NOLA до INR
₹--
|1 NOLA до IDR
Rp--
|1 NOLA до PHP
₱--
|1 NOLA до EGP
￡E.--
|1 NOLA до BRL
R$--
|1 NOLA до CAD
C$--
|1 NOLA до BDT
৳--
|1 NOLA до NGN
₦--
|1 NOLA до UAH
₴--
|1 NOLA до VES
Bs--
|1 NOLA до PKR
Rs--
|1 NOLA до KZT
₸--
|1 NOLA до THB
฿--
|1 NOLA до TWD
NT$--
|1 NOLA до CHF
Fr--
|1 NOLA до HKD
HK$--
|1 NOLA до MAD
.د.م--