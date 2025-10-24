Інформація щодо ціни NOKKI (NOKKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0027141$ 0,0027141 $ 0,0027141 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,67% Зміна ціни (1 дн.) +0,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,35%

Актуальна ціна NOKKI (NOKKI) становить --. За останні 24 години NOKKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOKKI становить $ 0,0027141, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOKKI змінився на -0,67% за останню годину, +0,65% за 24 години та на +5,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NOKKI (NOKKI)

Ринкова капіталізація $ 9,45K$ 9,45K $ 9,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,45K$ 9,45K $ 9,45K Циркуляційне постачання 999,29M 999,29M 999,29M Загальна пропозиція 999 294 596,299666 999 294 596,299666 999 294 596,299666

Поточна ринкова капіталізація NOKKI — $ 9,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOKKI — 999,29M, зі загальною пропозицією 999294596.299666. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,45K.