Сьогоднішня ціна Noka Solana A (NOKA)

Поточна ціна Noka Solana A (NOKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noka Solana A:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.32 USD

- зміна ціни Noka Solana A протягом дня — -8.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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