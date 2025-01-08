Ціна Noka Solana A (NOKA)
Поточна ціна Noka Solana A (NOKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noka Solana A:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.32 USD
- зміна ціни Noka Solana A протягом дня — -8.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noka Solana A до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Noka Solana A до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noka Solana A до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noka Solana A до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.56%
|30 днів
|$ 0
|-19.36%
|60 днів
|$ 0
|-14.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noka Solana A: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
-8.56%
+4.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the bustling realm of blockchain, a dedicated team of Solana enthusiasts embarked on a journey that transcended admiration. United by their love for Solana's speed and innovation, the team envisioned a future where Solana's impact reached far and wide
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