Ціна NOJEET (NOJEET)
Поточна ціна NOJEET (NOJEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOJEET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOJEET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.28 USD
- зміна ціни NOJEET протягом дня — -8.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOJEET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOJEET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOJEET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOJEET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.27%
|30 днів
|$ 0
|-18.89%
|60 днів
|$ 0
|-8.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOJEET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-8.27%
-2.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Born from the collective tears of degens on BASE rekted by jeeters. The sole red superhero champion amidst a sea of blue ones. Be different.
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