Сьогоднішня ціна Noike (WOOSH)

Поточна ціна Noike (WOOSH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOOSH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noike:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.17 USD

- зміна ціни Noike протягом дня — -1.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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