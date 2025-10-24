Актуальна ціна NOI Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна NOI Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOI на MEXC вже зараз.

Ціна NOI Token (NOI)

Актуальна ціна 1 NOI до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Графік ціни NOI Token (NOI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:15:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NOI Token (NOI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00104937
$ 0,00104937$ 0,00104937

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна NOI Token (NOI) становить --. За останні 24 години NOI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOI становить $ 0,00104937, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NOI Token (NOI)

$ 16,54K
$ 16,54K$ 16,54K

--
----

$ 16,54K
$ 16,54K$ 16,54K

380,12M
380,12M 380,12M

380 124 553,0
380 124 553,0 380 124 553,0

Поточна ринкова капіталізація NOI Token — $ 16,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOI — 380,12M, зі загальною пропозицією 380124553.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,54K.

Історія ціни NOI Token (NOI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOI Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOI Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOI Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOI Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 00,00%
90 днів$ 0--

Що таке NOI Token (NOI)

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни NOI Token (USD)

Скільки коштуватиме NOI Token (NOI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NOI Token (NOI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NOI Token.

Перегляньте прогноз ціни NOI Token вже зараз!

NOI до місцевих валют

Токеноміка NOI Token (NOI)

Розуміння токеноміки NOI Token (NOI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NOI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про NOI Token (NOI)

Скільки сьогодні коштує NOI Token (NOI)?
Актуальна ціна NOI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NOI до USD?
Поточна ціна NOI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NOI Token?
Ринкова капіталізація NOI — $ 16,54K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NOI?
Циркуляційна пропозиція NOI — 380,12M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NOI?
NOI досяг історичної максимальної ціни у 0,00104937 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NOI?
Історична мінімальна ціна NOI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NOI?
Актуальний обсяг торгівлі NOI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NOI цього року?
NOI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NOI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:15:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NOI Token (NOI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

