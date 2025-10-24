Інформація щодо ціни NOI Token (NOI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00104937$ 0,00104937 $ 0,00104937 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна NOI Token (NOI) становить --. За останні 24 години NOI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOI становить $ 0,00104937, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NOI Token (NOI)

Ринкова капіталізація $ 16,54K$ 16,54K $ 16,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,54K$ 16,54K $ 16,54K Циркуляційне постачання 380,12M 380,12M 380,12M Загальна пропозиція 380 124 553,0 380 124 553,0 380 124 553,0

Поточна ринкова капіталізація NOI Token — $ 16,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOI — 380,12M, зі загальною пропозицією 380124553.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,54K.