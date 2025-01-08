Ціна Nogwai (NOGWAI)
Поточна ціна Nogwai (NOGWAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOGWAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nogwai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.75 USD
- зміна ціни Nogwai протягом дня — -8.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nogwai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nogwai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nogwai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nogwai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.78%
|30 днів
|$ 0
|-44.89%
|60 днів
|$ 0
|+69.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nogwai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-8.78%
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Matt Furie's most stoned character, Nogwai!
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