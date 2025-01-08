Ціна nofap (NOFAP)
Поточна ціна nofap (NOFAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.88K USD. Ціна NOFAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nofap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 534.07 USD
- зміна ціни nofap протягом дня — -5.75%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nofap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни nofap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни nofap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни nofap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.75%
|30 днів
|$ 0
|-44.82%
|60 днів
|$ 0
|-87.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін nofap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-5.75%
-44.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.
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