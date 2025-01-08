Сьогоднішня ціна nofap (NOFAP)

Поточна ціна nofap (NOFAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.88K USD. Ціна NOFAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nofap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 534.07 USD

- зміна ціни nofap протягом дня — -5.75%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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