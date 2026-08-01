Скільки коштує NoelClaw зараз?

NoelClaw зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься NOELCLAW сьогодні?

NOELCLAW продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents.

Наскільки популярний NoelClaw сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають NOELCLAW.

Що відрізняє NoelClaw від інших криптоактивів?

Як частина категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents та створений на мережі --, NOELCLAW пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки NOELCLAW існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 100000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна NoelClaw за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.