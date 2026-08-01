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Поточна ціна Noel Claw сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NOELCLAW становить 11,811.75 USD. Відстежуйте оновлення цін NOELCLAW до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Noel Claw сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NOELCLAW становить 11,811.75 USD. Відстежуйте оновлення цін NOELCLAW до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NOELCLAW

Інформація про ціну NOELCLAW

Що таке NOELCLAW

Whitepaper NOELCLAW

Офіційний вебсайт NOELCLAW

Токеноміка NOELCLAW

Прогноз ціни NOELCLAW

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Ціна Noel Claw (NOELCLAW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NOELCLAW до USD:

$0.000000121652
$0.000000121652$0.000000121652
+3.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Noel Claw (NOELCLAW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:11:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Noel Claw

Поточна ціна Noel Claw (NOELCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOELCLAW до USD становить $ 0 за NOELCLAW.

Noel Claw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,811.75, з циркуляційною пропозицією у 95.50B NOELCLAW. Протягом останніх 24 годин NOELCLAW торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NOELCLAW змінився на -- за останню годину та на +3.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Noel Claw (NOELCLAW)

$ 11.81K
$ 11.81K$ 11.81K

--
----

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

95.50B
95.50B 95.50B

99,836,739,267.92206
99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

Поточна ринкова капіталізація Noel Claw — $ 11.81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOELCLAW — 95.50B, зі загальною пропозицією 99836739267.92206. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.15K.

Історія ціни Noel Claw у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.13%

+3.13%

Історія ціни Noel Claw (NOELCLAW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noel Claw до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Noel Claw до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noel Claw до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noel Claw до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+5.85%
60 днів$ 0+11.91%
90 днів----

Прогноз ціни Noel Claw

Прогноз ціни Noel Claw (NOELCLAW) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NOELCLAW у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Noel Claw (NOELCLAW) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Noel Claw потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Noel Claw у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NOELCLAW на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Noel Claw.

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Ресурс Noel Claw (NOELCLAW)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArcade Games

Про Noel Claw

Яка ціна Noel Claw у реальному часі?

Noel Claw торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є NOELCLAW сьогодні?

Волатильність ціни NOELCLAW протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Noel Claw за останні 24 години?

Токен коливався між ₴0E-15 (низька ціна) і ₴0E-15 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував NOELCLAW?

За останні 24 години NOELCLAW зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Noel Claw?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як NOELCLAW порівнюється з іншими токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad,Arcade Games?

У категорії Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad,Arcade Games NOELCLAW демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Noel Claw

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:11:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Noel Claw (NOELCLAW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.0134
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$0.00556$0.00556

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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