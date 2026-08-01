Сьогоднішня ціна Noel Claw

Поточна ціна Noel Claw (NOELCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOELCLAW до USD становить $ 0 за NOELCLAW.

Noel Claw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,811.75, з циркуляційною пропозицією у 95.50B NOELCLAW. Протягом останніх 24 годин NOELCLAW торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NOELCLAW змінився на -- за останню годину та на +3.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Noel Claw (NOELCLAW)

Ринкова капіталізація $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Циркуляційне постачання 95.50B 95.50B 95.50B Загальна пропозиція 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

Поточна ринкова капіталізація Noel Claw — $ 11.81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOELCLAW — 95.50B, зі загальною пропозицією 99836739267.92206. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.15K.