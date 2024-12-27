Сьогоднішня ціна Nodez (NODE)

Поточна ціна Nodez (NODE) сьогодні становить 0.00350855 USD з ринковою капіталізацією $ 351.25K USD. Ціна NODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nodez:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77K USD

- зміна ціни Nodez протягом дня — -5.88%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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