Сьогоднішня ціна NoDev AI (NODEV)

Поточна ціна NoDev AI (NODEV) сьогодні становить 0.00002487 USD з ринковою капіталізацією $ 24.87K USD. Ціна NODEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NoDev AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44M USD

- зміна ціни NoDev AI протягом дня — -96.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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