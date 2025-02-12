Ціна NoDev AI (NODEV)
Поточна ціна NoDev AI (NODEV) сьогодні становить 0.00002487 USD з ринковою капіталізацією $ 24.87K USD. Ціна NODEV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NoDev AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44M USD
- зміна ціни NoDev AI протягом дня — -96.66%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
Отримуйте оновлення цін NODEV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NODEV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NoDev AI до USD становила $ -0.000720903846638226.
За останні 30 днів зміна ціни NoDev AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NoDev AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NoDev AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000720903846638226
|-96.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NoDev AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-24.68%
-96.66%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NODEV до AUD
A$0.0000392946
|1 NODEV до GBP
￡0.000019896
|1 NODEV до EUR
€0.0000238752
|1 NODEV до USD
$0.00002487
|1 NODEV до MYR
RM0.0001109202
|1 NODEV до TRY
₺0.0008973096
|1 NODEV до JPY
¥0.0038190372
|1 NODEV до RUB
₽0.002399955
|1 NODEV до INR
₹0.0021589647
|1 NODEV до IDR
Rp0.4077048528
|1 NODEV до PHP
₱0.0014461905
|1 NODEV до EGP
￡E.0.0012551889
|1 NODEV до BRL
R$0.0001432512
|1 NODEV до CAD
C$0.0000353154
|1 NODEV до BDT
৳0.0030105135
|1 NODEV до NGN
₦0.037342305
|1 NODEV до UAH
₴0.0010368303
|1 NODEV до VES
Bs0.0014922
|1 NODEV до PKR
Rs0.0069389787
|1 NODEV до KZT
₸0.0125414436
|1 NODEV до THB
฿0.0008490618
|1 NODEV до TWD
NT$0.0008164821
|1 NODEV до CHF
Fr0.0000226317
|1 NODEV до HKD
HK$0.0001934886
|1 NODEV до MAD
.د.م0.0002489487