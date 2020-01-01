Токеноміка Nodes Reward Coin (NRC) Дізнайтеся ключову інформацію про Nodes Reward Coin (NRC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nodes Reward Coin (NRC) Nodes Reward Coin, affectionately known as NRC, isn't just another star in the cryptocurrency constellation. It's a trailblazer that capitalizes on the prowess of these nodes to enable seamless transactions, enhance the art of consensus, and reward the champions of the network. We have a strong affinity for cryptocurrencies that are true 'coins' with their own blockchain and native value, as opposed to 'tokens' that are built on other platforms. We are a creative agency with a passion for masternodes. ~ NRC & PLatform Relation Nodes Reward Coin (NRC) is the blood that flood the vains of Node Reward Platform. It’s used in everything for payment accross the platform ~ NRC as a Future Financial Security Gain Financial benefits from NRC masternode reward. We provide usecase and liquidity for NRC to be a future investment. ~ NRC as a Peer to Peer Currency Our dedication guarantees the preservation of NRC’s intrinsic value, establishing it as a reliable internet payment currency. Офіційний вебсайт: https://nodesreward.com/landing Купити NRC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nodes Reward Coin (NRC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nodes Reward Coin (NRC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,13K $ 3,13K $ 3,13K Загальна пропозиція: $ 4,61M $ 4,61M $ 4,61M Циркуляційна пропозиція: $ 4,61M $ 4,61M $ 4,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,13K $ 3,13K $ 3,13K Історичний максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00067921 $ 0,00067921 $ 0,00067921 Дізнайтеся більше про ціну Nodes Reward Coin (NRC)

Токеноміка Nodes Reward Coin (NRC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nodes Reward Coin (NRC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NRC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NRC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NRC, досліджуйте ціну токена NRC в реальному часі!

Прогноз ціни NRC Хочете знати, куди рухається NRC? Наша сторінка прогнозу ціни NRC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NRC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!