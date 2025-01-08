Сьогоднішня ціна Nodes Reward Coin (NRC)

Поточна ціна Nodes Reward Coin (NRC) сьогодні становить 0.00794559 USD з ринковою капіталізацією $ 25.97K USD. Ціна NRC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nodes Reward Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 654.06 USD

- зміна ціни Nodes Reward Coin протягом дня — -17.51%

- циркуляційна пропозиція – 3.26M USD

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