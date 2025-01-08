Ціна Nodes Reward Coin (NRC)
Поточна ціна Nodes Reward Coin (NRC) сьогодні становить 0.00794559 USD з ринковою капіталізацією $ 25.97K USD. Ціна NRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nodes Reward Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 654.06 USD
- зміна ціни Nodes Reward Coin протягом дня — -17.51%
- циркуляційна пропозиція – 3.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nodes Reward Coin до USD становила $ -0.001687086161039568.
За останні 30 днів зміна ціни Nodes Reward Coin до USD становила $ -0.0026499138.
За останні 60 днів зміна ціни Nodes Reward Coin до USD становила $ -0.0050778128.
За останні 90 днів зміна ціни Nodes Reward Coin до USD становила $ -0.00787004321114103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001687086161039568
|-17.51%
|30 днів
|$ -0.0026499138
|-33.35%
|60 днів
|$ -0.0050778128
|-63.90%
|90 днів
|$ -0.00787004321114103
|-49.76%
Останній аналіз цін Nodes Reward Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-17.51%
+41.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nodes Reward Coin, affectionately known as NRC, isn't just another star in the cryptocurrency constellation. It's a trailblazer that capitalizes on the prowess of these nodes to enable seamless transactions, enhance the art of consensus, and reward the champions of the network. We have a strong affinity for cryptocurrencies that are true 'coins' with their own blockchain and native value, as opposed to 'tokens' that are built on other platforms. We are a creative agency with a passion for masternodes. ~ NRC & PLatform Relation Nodes Reward Coin (NRC) is the blood that flood the vains of Node Reward Platform. It’s used in everything for payment accross the platform ~ NRC as a Future Financial Security Gain Financial benefits from NRC masternode reward. We provide usecase and liquidity for NRC to be a future investment. ~ NRC as a Peer to Peer Currency Our dedication guarantees the preservation of NRC’s intrinsic value, establishing it as a reliable internet payment currency.
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