Сьогоднішня ціна noderzz by Virtuals (NODE)

Поточна ціна noderzz by Virtuals (NODE) сьогодні становить 0.0036278 USD з ринковою капіталізацією $ 3.63M USD. Ціна NODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності noderzz by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.83K USD

- зміна ціни noderzz by Virtuals протягом дня — -23.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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