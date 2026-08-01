Сьогоднішня ціна Nodepay

Поточна ціна Nodepay (NC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NC до USD становить $ 0 за NC.

Nodepay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 508,014, з циркуляційною пропозицією у 421.26M NC. Протягом останніх 24 годин NC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.329888, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NC змінився на -0.22% за останню годину та на -11.36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 92.86K.

Ринкова інформація щодо Nodepay (NC)

Ринкова капіталізація $ 508.01K$ 508.01K $ 508.01K Обсяг (за 24 год) $ 92.86K$ 92.86K $ 92.86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 508.01K$ 508.01K $ 508.01K Циркуляційне постачання 421.26M 421.26M 421.26M Загальна пропозиція 999,934,991.4716846 999,934,991.4716846 999,934,991.4716846

Поточна ринкова капіталізація Nodepay — $ 508.01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 92.86K. Циркуляційна пропозиція NC — 421.26M, зі загальною пропозицією 999934991.4716846. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 508.01K.