Скільки коштує NodalWaves зараз?

NodalWaves зараз торгуються по ціні ₴0.1278306393655277088000, з рухом ціни 7.05% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься NODAL сьогодні?

NODAL продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Polygon Ecosystem.

Наскільки популярний NodalWaves сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають NODAL.

Що відрізняє NodalWaves від інших криптоактивів?

Як частина категорії Polygon Ecosystem та створений на мережі --, NODAL пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки NODAL існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 370402852.5576154 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна NodalWaves за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.176689609870682304000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.0867416213431356048000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.