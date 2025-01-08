Сьогоднішня ціна nod cat (NOD)

Поточна ціна nod cat (NOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.86K USD. Ціна NOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nod cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90 USD

- зміна ціни nod cat протягом дня — -7.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.31M USD

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