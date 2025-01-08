Ціна nod cat (NOD)
Поточна ціна nod cat (NOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.86K USD. Ціна NOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nod cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90 USD
- зміна ціни nod cat протягом дня — -7.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nod cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни nod cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни nod cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни nod cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.81%
|30 днів
|$ 0
|-34.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін nod cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-7.81%
-0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem.
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