Сьогоднішня ціна NOD

Поточна ціна NOD (NOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOD до USD становить $ 0 за NOD.

NOD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 219, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NOD. Протягом останніх 24 годин NOD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NOD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо NOD (NOD)

Ринкова капіталізація $ 28,22K$ 28,22K $ 28,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,22K$ 28,22K $ 28,22K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NOD — $ 28,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,22K.