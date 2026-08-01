Сьогоднішня ціна Nocturn

Поточна ціна Nocturn (NOC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOC до USD становить $ 0 за NOC.

Nocturn наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 349 139, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NOC. Протягом останніх 24 годин NOC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00323189, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NOC змінився на -- за останню годину та на -41,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,38K.

Ринкова інформація щодо Nocturn (NOC)

Ринкова капіталізація $ 349,14K$ 349,14K $ 349,14K Обсяг (за 24 год) $ 8,38K$ 8,38K $ 8,38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 349,14K$ 349,14K $ 349,14K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nocturn — $ 349,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,38K. Циркуляційна пропозиція NOC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 349,14K.