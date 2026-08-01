Сьогоднішня ціна Noctum

Поточна ціна Noctum (NOCTUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOCTUM до USD становить $ 0 за NOCTUM.

Noctum наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 174, з циркуляційною пропозицією у 100,00B NOCTUM. Протягом останніх 24 годин NOCTUM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NOCTUM змінився на -- за останню годину та на +3,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Noctum (NOCTUM)

Ринкова капіталізація $ 20,17K$ 20,17K $ 20,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,17K$ 20,17K $ 20,17K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Noctum — $ 20,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOCTUM — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,17K.