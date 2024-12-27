Ціна Nocha the Kat (NOCHA)
Поточна ціна Nocha the Kat (NOCHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 182.63K USD. Ціна NOCHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nocha the Kat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD
- зміна ціни Nocha the Kat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nocha the Kat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nocha the Kat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nocha the Kat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nocha the Kat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
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|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Nocha the Kat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOCHA the white cat of the KASPA gem invites to a world where magic and technology intertwine. With this adventure, the project aim to raise awareness of the Kaspa ecosystem and contribute to its expansion. NOCHA is a fair launch project powered by KRC20 Protocol with a community-driven vision. As a memecoin of the Kaspa blockchain, NOCHA is both a humorous and serious work to spread the knowledge of KASPA technology.
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