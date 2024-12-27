Сьогоднішня ціна Nocha the Kat (NOCHA)

Поточна ціна Nocha the Kat (NOCHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 182.63K USD. Ціна NOCHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nocha the Kat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD

- зміна ціни Nocha the Kat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD

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