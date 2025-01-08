Сьогоднішня ціна NobleBlocks (NOBL)

Поточна ціна NobleBlocks (NOBL) сьогодні становить 0.00739537 USD з ринковою капіталізацією $ 3.70M USD. Ціна NOBL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NobleBlocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.79K USD

- зміна ціни NobleBlocks протягом дня — -8.71%

- циркуляційна пропозиція – 499.89M USD

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