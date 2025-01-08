Ціна NobleBlocks (NOBL)
Поточна ціна NobleBlocks (NOBL) сьогодні становить 0.00739537 USD з ринковою капіталізацією $ 3.70M USD. Ціна NOBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NobleBlocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.79K USD
- зміна ціни NobleBlocks протягом дня — -8.71%
- циркуляційна пропозиція – 499.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NobleBlocks до USD становила $ -0.000706326547572705.
За останні 30 днів зміна ціни NobleBlocks до USD становила $ -0.0022461254.
За останні 60 днів зміна ціни NobleBlocks до USD становила $ +0.0098796655.
За останні 90 днів зміна ціни NobleBlocks до USD становила $ +0.002587135685919238.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000706326547572705
|-8.71%
|30 днів
|$ -0.0022461254
|-30.37%
|60 днів
|$ +0.0098796655
|+133.59%
|90 днів
|$ +0.002587135685919238
|+53.81%
Останній аналіз цін NobleBlocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-8.71%
+12.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.
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