Сьогоднішня ціна Noble USDC

Поточна ціна Noble USDC (USDC.N) сьогодні становить $ 1,003, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDC.N до USD становить $ 1,003 за USDC.N.

Noble USDC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 115 459 938, з циркуляційною пропозицією у 115,15M USDC.N. Протягом останніх 24 годин USDC.N торгувався між $ 0,996867 (мінімум) та $ 1,008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,79, тоді як історичний мінімум — $ 0,477017.

У короткостроковій динаміці USDC.N змінився на -0,01% за останню годину та на +0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54,32K.

Ринкова інформація щодо Noble USDC (USDC.N)

Ринкова капіталізація $ 115,46M$ 115,46M $ 115,46M Обсяг (за 24 год) $ 54,32K$ 54,32K $ 54,32K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 115,46M$ 115,46M $ 115,46M Циркуляційне постачання 115,15M 115,15M 115,15M Загальна пропозиція 115 151 252,353435 115 151 252,353435 115 151 252,353435

Поточна ринкова капіталізація Noble USDC — $ 115,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,32K. Циркуляційна пропозиція USDC.N — 115,15M, зі загальною пропозицією 115151252.353435. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 115,46M.