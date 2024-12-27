Ціна Nobiko Coin (LONG)
Поточна ціна Nobiko Coin (LONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 311.66K USD. Ціна LONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nobiko Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD
- зміна ціни Nobiko Coin протягом дня — +11.65%
- циркуляційна пропозиція – 998.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nobiko Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nobiko Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nobiko Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nobiko Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.65%
|30 днів
|$ 0
|-31.26%
|60 днів
|$ 0
|-66.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nobiko Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+11.65%
+39.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing $LONG, a revolutionary cryptocurrency project that pays homage to the iconic Longcat meme, embodying the spirit of Nobiko and spreading laughter across the digital landscape. Inspired by the beloved internet sensation, $LONG proudly stands as a beacon of community, creativity, and nostalgia. $LONG is not just a cryptocurrency; it's a cultural movement. Built on the principles of inclusivity and fun, $LONG invites users from all corners of the internet to join in the celebration of Longcat's legacy. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a casual meme lover, $LONG offers a unique opportunity to participate in a project that combines cutting-edge technology with the timeless appeal of internet culture. At the heart of $LONG is a vibrant community united by their passion for memes and cryptocurrency. Through decentralized governance and transparent decision-making processes, community members have the power to shape the future of the project, ensuring that Longcat's spirit remains alive and well for generations to come.
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