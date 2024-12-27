Сьогоднішня ціна Nobiko Coin (LONG)

Поточна ціна Nobiko Coin (LONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 311.66K USD. Ціна LONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nobiko Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD

- зміна ціни Nobiko Coin протягом дня — +11.65%

- циркуляційна пропозиція – 998.36M USD

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