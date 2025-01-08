Ціна NoahSwap (NOAH)
Поточна ціна NoahSwap (NOAH) сьогодні становить 0.33747 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NoahSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73K USD
- зміна ціни NoahSwap протягом дня — -7.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін NOAH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOAH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NoahSwap до USD становила $ -0.0274119727333986.
За останні 30 днів зміна ціни NoahSwap до USD становила $ -0.0905676000.
За останні 60 днів зміна ціни NoahSwap до USD становила $ -0.0926995330.
За останні 90 днів зміна ціни NoahSwap до USD становила $ -0.2130454070120407.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0274119727333986
|-7.51%
|30 днів
|$ -0.0905676000
|-26.83%
|60 днів
|$ -0.0926995330
|-27.46%
|90 днів
|$ -0.2130454070120407
|-38.69%
Останній аналіз цін NoahSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-7.51%
-4.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Noah Protocol is an open protocol designed for building decentralized cryptocurrency exchanges, and is committed to creating high-quality products and services. NOAH is the governance token of Noah Protocol based on EOS EVM, and the total number of tokens is 21M. Users can jointly participate in the construction of the agreement and gain more benefits through the proof of rights and interests. The mission of the Noah protocol is to provide accessible financial opportunities to the encrypted public through secure and transparent support and to decentralize traditional finance through sustainable and community-driven and create a fair economy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NOAH до AUD
A$0.539952
|1 NOAH до GBP
￡0.269976
|1 NOAH до EUR
€0.3239712
|1 NOAH до USD
$0.33747
|1 NOAH до MYR
RM1.5152403
|1 NOAH до TRY
₺11.9228151
|1 NOAH до JPY
¥53.387754
|1 NOAH до RUB
₽36.1936575
|1 NOAH до INR
₹28.9616754
|1 NOAH до IDR
Rp5,443.0637541
|1 NOAH до PHP
₱19.6947492
|1 NOAH до EGP
￡E.17.0928555
|1 NOAH до BRL
R$2.058567
|1 NOAH до CAD
C$0.4825821
|1 NOAH до BDT
৳41.103846
|1 NOAH до NGN
₦521.5902573
|1 NOAH до UAH
₴14.3559738
|1 NOAH до VES
Bs17.88591
|1 NOAH до PKR
Rs94.5793422
|1 NOAH до KZT
₸179.4091761
|1 NOAH до THB
฿11.6832114
|1 NOAH до TWD
NT$11.0892642
|1 NOAH до CHF
Fr0.303723
|1 NOAH до HKD
HK$2.6221419
|1 NOAH до MAD
.د.م3.3949482