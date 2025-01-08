Ціна Noah Terminal (NOAHAI)
Поточна ціна Noah Terminal (NOAHAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 194.78K USD. Ціна NOAHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noah Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.95K USD
- зміна ціни Noah Terminal протягом дня — -5.87%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
Отримуйте оновлення цін NOAHAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOAHAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noah Terminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Noah Terminal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noah Terminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noah Terminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noah Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-5.87%
+12.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NOAHAI до AUD
A$--
|1 NOAHAI до GBP
￡--
|1 NOAHAI до EUR
€--
|1 NOAHAI до USD
$--
|1 NOAHAI до MYR
RM--
|1 NOAHAI до TRY
₺--
|1 NOAHAI до JPY
¥--
|1 NOAHAI до RUB
₽--
|1 NOAHAI до INR
₹--
|1 NOAHAI до IDR
Rp--
|1 NOAHAI до PHP
₱--
|1 NOAHAI до EGP
￡E.--
|1 NOAHAI до BRL
R$--
|1 NOAHAI до CAD
C$--
|1 NOAHAI до BDT
৳--
|1 NOAHAI до NGN
₦--
|1 NOAHAI до UAH
₴--
|1 NOAHAI до VES
Bs--
|1 NOAHAI до PKR
Rs--
|1 NOAHAI до KZT
₸--
|1 NOAHAI до THB
฿--
|1 NOAHAI до TWD
NT$--
|1 NOAHAI до CHF
Fr--
|1 NOAHAI до HKD
HK$--
|1 NOAHAI до MAD
.د.م--