Сьогоднішня ціна Noah Terminal (NOAHAI)

Поточна ціна Noah Terminal (NOAHAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 194.78K USD. Ціна NOAHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noah Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.95K USD

- зміна ціни Noah Terminal протягом дня — -5.87%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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