Ціна NOA PLAY (NOA)
Поточна ціна NOA PLAY (NOA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOA PLAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.25 USD
- зміна ціни NOA PLAY протягом дня — -2.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOA PLAY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOA PLAY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOA PLAY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOA PLAY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.30%
|30 днів
|$ 0
|-13.27%
|60 днів
|$ 0
|-13.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOA PLAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-2.30%
-3.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOA PLAY is the strong data utilization and security of the blockchain. Along with building a leading platform for the high-growing live commerce market in the future, it will also expand the business in the payment field.
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