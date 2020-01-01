Токеноміка No1 tiktok cat (PUFF) Дізнайтеся ключову інформацію про No1 tiktok cat (PUFF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація No1 tiktok cat (PUFF) Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳 Офіційний вебсайт: https://www.littlepuffsol.com/ Купити PUFF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни No1 tiktok cat (PUFF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена No1 tiktok cat (PUFF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,26K $ 33,26K $ 33,26K Загальна пропозиція: $ 998,72M $ 998,72M $ 998,72M Циркуляційна пропозиція: $ 998,72M $ 998,72M $ 998,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,26K $ 33,26K $ 33,26K Історичний максимум: $ 0,00547776 $ 0,00547776 $ 0,00547776 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну No1 tiktok cat (PUFF)

Токеноміка No1 tiktok cat (PUFF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки No1 tiktok cat (PUFF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUFF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUFF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUFF, досліджуйте ціну токена PUFF в реальному часі!

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