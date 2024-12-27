Ціна No1 tiktok cat (PUFF)
Поточна ціна No1 tiktok cat (PUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.29K USD. Ціна PUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності No1 tiktok cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.93K USD
- зміна ціни No1 tiktok cat протягом дня — -16.97%
- циркуляційна пропозиція – 999.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни No1 tiktok cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни No1 tiktok cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни No1 tiktok cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни No1 tiktok cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.97%
|30 днів
|$ 0
|-83.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін No1 tiktok cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.16%
-16.97%
-15.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳
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