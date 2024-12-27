Сьогоднішня ціна No1 tiktok cat (PUFF)

Поточна ціна No1 tiktok cat (PUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.29K USD. Ціна PUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності No1 tiktok cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.93K USD

- зміна ціни No1 tiktok cat протягом дня — -16.97%

- циркуляційна пропозиція – 999.40M USD

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