Ціна No One (NOONE)
Поточна ціна No One (NOONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності No One:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 723.65 USD
- зміна ціни No One протягом дня — -6.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни No One до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни No One до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни No One до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни No One до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.53%
|30 днів
|$ 0
|+0.30%
|60 днів
|$ 0
|+37.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін No One: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-6.53%
+8.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
No one project started as a social experiment. Launch without a community, website, or any other social media. The goal of the launch was to see if random strangers can establish the community without resources. Several individuals recognized the project, and they’ve built the community around it. One of the main goals of the project is to entertain the community with high reward riddles that require skills in steganography, cryptography, and watermarking. NOONE also issued the first NFT collection, which is an introduction to GameFi.
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