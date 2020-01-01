Токеноміка No Mans Land (NML) Дізнайтеся ключову інформацію про No Mans Land (NML), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація No Mans Land (NML) No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes. Офіційний вебсайт: https://www.nomanslandmeme.com/ Купити NML зараз!

Токеноміка та аналіз ціни No Mans Land (NML) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена No Mans Land (NML), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,44K $ 5,44K $ 5,44K Загальна пропозиція: $ 949,65M $ 949,65M $ 949,65M Циркуляційна пропозиція: $ 949,65M $ 949,65M $ 949,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,44K $ 5,44K $ 5,44K Історичний максимум: $ 0,00952256 $ 0,00952256 $ 0,00952256 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну No Mans Land (NML)

Токеноміка No Mans Land (NML): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки No Mans Land (NML) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NML, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NML, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NML, досліджуйте ціну токена NML в реальному часі!

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