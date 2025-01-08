Сьогоднішня ціна No Mans Land (NML)

Поточна ціна No Mans Land (NML) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.19K USD. Ціна NML до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності No Mans Land:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.04 USD

- зміна ціни No Mans Land протягом дня — -7.98%

- циркуляційна пропозиція – 949.95M USD

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