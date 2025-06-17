Ціна no face (NOFACE)
Поточна ціна no face (NOFACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30,00K USD. Ціна NOFACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності no face:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни no face протягом дня — +0,37%
- циркуляційна пропозиція – 999,56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни no face до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни no face до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни no face до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни no face до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін no face: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,59%
+0,37%
-4,40%
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