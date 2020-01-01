Токеноміка NKYC Token (NKYC) Дізнайтеся ключову інформацію про NKYC Token (NKYC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NKYC Token (NKYC) Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Офіційний вебсайт: https://nonkyc.io Купити NKYC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NKYC Token (NKYC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NKYC Token (NKYC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 93,57M $ 93,57M $ 93,57M Загальна пропозиція: $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M Циркуляційна пропозиція: $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 93,57M $ 93,57M $ 93,57M Історичний максимум: $ 35,51 $ 35,51 $ 35,51 Історичний мінімум: $ 4,28 $ 4,28 $ 4,28 Поточна ціна: $ 23,39 $ 23,39 $ 23,39 Дізнайтеся більше про ціну NKYC Token (NKYC)

Токеноміка NKYC Token (NKYC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NKYC Token (NKYC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NKYC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NKYC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NKYC, досліджуйте ціну токена NKYC в реальному часі!

Прогноз ціни NKYC Хочете знати, куди рухається NKYC? Наша сторінка прогнозу ціни NKYC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NKYC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!