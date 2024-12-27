Сьогоднішня ціна NKYC Token (NKYC)

Поточна ціна NKYC Token (NKYC) сьогодні становить 31.89 USD з ринковою капіталізацією $ 127.52M USD. Ціна NKYC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NKYC Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.64K USD

- зміна ціни NKYC Token протягом дня — +2.85%

- циркуляційна пропозиція – 4.00M USD

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