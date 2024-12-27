Ціна NKYC Token (NKYC)
Поточна ціна NKYC Token (NKYC) сьогодні становить 31.89 USD з ринковою капіталізацією $ 127.52M USD. Ціна NKYC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NKYC Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.64K USD
- зміна ціни NKYC Token протягом дня — +2.85%
- циркуляційна пропозиція – 4.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NKYC Token до USD становила $ +0.882912.
За останні 30 днів зміна ціни NKYC Token до USD становила $ +5.0193042270.
За останні 60 днів зміна ціни NKYC Token до USD становила $ +13.7273343210.
За останні 90 днів зміна ціни NKYC Token до USD становила $ +4.456829988259997.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.882912
|+2.85%
|30 днів
|$ +5.0193042270
|+15.74%
|60 днів
|$ +13.7273343210
|+43.05%
|90 днів
|$ +4.456829988259997
|+16.25%
Останній аналіз цін NKYC Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+2.85%
+14.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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