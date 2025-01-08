Ціна NKCL Classic (NKCLC)
Поточна ціна NKCL Classic (NKCLC) сьогодні становить 0.430901 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NKCLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NKCL Classic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD
- зміна ціни NKCL Classic протягом дня — -2.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NKCL Classic до USD становила $ -0.0107514500422951.
За останні 30 днів зміна ціни NKCL Classic до USD становила $ -0.1659895287.
За останні 60 днів зміна ціни NKCL Classic до USD становила $ +0.0341761802.
За останні 90 днів зміна ціни NKCL Classic до USD становила $ -0.5807258503521442.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0107514500422951
|-2.43%
|30 днів
|$ -0.1659895287
|-38.52%
|60 днів
|$ +0.0341761802
|+7.93%
|90 днів
|$ -0.5807258503521442
|-57.40%
Останній аналіз цін NKCL Classic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
-2.43%
-13.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NKCL Classic is a token of NKCL, an immune-care platform that utilizes NK Cells. NKCL is personalized immune-care platform using NK Cells. NKCLC is being utilized as a Token reward for Medical Data sharing incentives. Medical Institutions, Pharmaceutical & Insurance Companies are part of the value chain and NKCL is ensuring that the personal information is kept secure while the medical analytical data is infused into the value chain of the treatment ecosystem.
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