Сьогоднішня ціна NKCL Classic (NKCLC)

Поточна ціна NKCL Classic (NKCLC) сьогодні становить 0.430901 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NKCLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NKCL Classic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD

- зміна ціни NKCL Classic протягом дня — -2.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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