Токеноміка NIYOKO by Virtuals (NYKO) Дізнайтеся ключову інформацію про NIYOKO by Virtuals (NYKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NIYOKO by Virtuals (NYKO) NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Офіційний вебсайт: https://nyko.cool Купити NYKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NIYOKO by Virtuals (NYKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NIYOKO by Virtuals (NYKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 569,65K $ 569,65K $ 569,65K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 699,98M $ 699,98M $ 699,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 813,81K $ 813,81K $ 813,81K Історичний максимум: $ 0,0025025 $ 0,0025025 $ 0,0025025 Історичний мінімум: $ 0,00071562 $ 0,00071562 $ 0,00071562 Поточна ціна: $ 0,00081493 $ 0,00081493 $ 0,00081493 Дізнайтеся більше про ціну NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Токеноміка NIYOKO by Virtuals (NYKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NIYOKO by Virtuals (NYKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NYKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NYKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NYKO, досліджуйте ціну токена NYKO в реальному часі!

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