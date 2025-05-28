Ціна NIYOKO by Virtuals (NYKO)
Поточна ціна NIYOKO by Virtuals (NYKO) сьогодні становить 0,00164993 USD з ринковою капіталізацією $ 898,58K USD. Ціна NYKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NIYOKO by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NIYOKO by Virtuals протягом дня — +52,62%
- циркуляційна пропозиція – 550,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NIYOKO by Virtuals до USD становила $ +0,00056886.
За останні 30 днів зміна ціни NIYOKO by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NIYOKO by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NIYOKO by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00056886
|+52,62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NIYOKO by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,38%
+52,62%
-16,68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.
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