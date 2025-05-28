Сьогоднішня ціна NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Поточна ціна NIYOKO by Virtuals (NYKO) сьогодні становить 0,00164993 USD з ринковою капіталізацією $ 898,58K USD. Ціна NYKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NIYOKO by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NIYOKO by Virtuals протягом дня — +52,62%

- циркуляційна пропозиція – 550,00M USD

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