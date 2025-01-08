Сьогоднішня ціна NIX (NIX)

Поточна ціна NIX (NIX) сьогодні становить 0.0028806 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.57 USD

- зміна ціни NIX протягом дня — -3.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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